La magnétothérapie, quand et comment l’utiliser ?

Pour toutes celles et tous ceux qui se posent des questions sur la magnétothérapie et sur ses effets sur le corps voici quelques éléments de réponses qui les éclaireront certainement...

Qu’est-ce que la magnétothérapie ?

La magnétothérapie est une médecine non conventionnelle utilisée par des praticiens magnétothérapeutes, elle consiste à soulager avec des aimants thérapeutiques.

A quoi sert la Magnétothérapie?

La magnétothérapie a plusieurs fins thérapeutiques. En effet cette médecine douce peut être utile dans plusieurs cas.

Tout d’abord la magnétothérapie peut soulager la douleur. Le bracelet magnétique ou les semelles magnétiques peuvent soulager des douleurs articulaires (arthroses) et musculaires. Elle a de plus des vertus anti-stress. Ce qui permet une augmentation d’énergie positive et un rééquilibrage du corps. Le rééquilibrage du corps, grâces aux aimants, permet de refaire le plein d’énergie positive.

La Magnétothérapie consiste à appliquer des aimants sur des parties du corps, elle permet notamment d’avoir des nuits plus paisible et bien plus ! En effet cette méthode naturelle est aussi employée pour :

- Soulager les douleurs articulaires et musculaires (arthrose, arthrite, (ajouter) ;

- Favoriser la cicatrisation ;

- Lutter contre le stress ;

Les aimants peuvent vous permettre d’améliorer votre circulation du sang, cette amélioration permet un meilleur apport d’oxygène dans le sang ce qui veut dire et ce qui implique une meilleure guérison naturelle du corps.

D’autre part, la magnétothérapie peut aider au soulagement du stress, elle améliore le bien-être des personnes qui l’utilisent.

Mais comment ça marche ?

Notre corps possède des cellules, ces cellules possèdent un champ magnétique qui aide à la régénération cellulaire, avec le temps, ces champs peuvent être perturbés. C’est pourquoi la magnétothérapie peut vous aidez à la guérison dans certaines pathologies.

Cette thérapie a donc beaucoup de bénéfices, et vous utilisez-vous la magnétothérapie ?

Quelles sont les contre-indications de la magnétothérapie?

A toutes fins utiles nous souhaitons rappeler ici dans cet article que la thérapie par les aimants ne vient pas "soigner" mais soulager les douleurs. En aucun cas les aimants et la magnétothérapie peuvent se substituer à une consultation médicale chez un professionnel de santé ou a un traitement médical

Globalement les aimants ne devront pas être portés par une personne qui porte un Pacemaker ou un appareil auditif ainsi que toutes les femmes enceintes. Tenir hors de portée des enfants et ne pas avaler.